СМИ: РФС рассматривает возможность проведения отдельного турнира за место в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в случае досрочного завершения текущего сезона.

Как сообщает «Чемпионат», в турнире примут участие по четыре команды из РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а именно — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Планируется, что матчи пройдут в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса.

Каждая команда сыграет с другой один или два матча, а лучшие четыре клуба будут играть в РПЛ в следующем сезоне.

При этом рассматриваются и другие варианты проведения турнира.

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