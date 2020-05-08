Медведев назвал убытки «Зенита» в случае доигровки чемпионата России без зрителей

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможные финансовые потери клуба в случае продолжения сезона без допуска зрителей на стадионы.
Медведев назвал убытки «Зенита» в случае доигровки чемпионата России без зрителей
  • РИА Новости

«Могу назвать цифру — если доиграем сезон, то билетная выручка составит 1,2 млрд рублей. Это существенная цифра. РПЛ плюс Европа. Каждый матч без зрителей — это минус 80 млн. Можем ли мы примириться с тем, чтобы потерять такие деньги? Ну это существенная сумма. По новому курсу это почти €1 млн», — заявил Медведев в фильме Владислава Воронина на YouTubе-канале Sports.ru.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила УЕФА государственные гарантии по проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

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