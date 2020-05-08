Сорокин: Россия подтвердила своё намерение провести Евро-2020

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Россия предоставила УЕФА государственные гарантии по проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.
Сорокин: Россия подтвердила своё намерение провести Евро-2020
  • РИА Новости

Турнир должен был состояться в июне и июле 2020 года в 12 городах Европы, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на следующий год. В Санкт-Петербурге планируется проведение трёх встреч группового этапа, а также четвертьфинальной игры.

«В целом все гарантии согласованы, наша страна провела огромную работу, много ведомств было включено. Работа завершилась, несмотря на сложное время. Россия подтвердила своё намерение провести Евро-2020», — приводит слова гендиректора оргкомитета Евро в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский футбольный тренер Александр Тарханов рассказал о выписке из больницы.

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