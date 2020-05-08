Тренер Тарханов выписан из больницы

Российский футбольный тренер Александр Тарханов сообщил о выписке из больницы.

«Меня выписали из больницы. Сейчас нахожусь дома, чувствую себя хорошо», — приводит слова Тарханова ТАСС.

В конце апреля специалист, в настоящее время занимающий пост вице-президента армянского «Пюника», сообщил, что был госпитализирован с воспалением лёгких. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.