Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам

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Футболисты «Барселоны» провели первую после паузы тренировку на клубной базе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер».
Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам
  • Reuters

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о возобновлении тренировок команды. Два дня назад футболисты сдали тесты на коронавирус. По сообщению местных СМИ, все они оказались отрицательными.

Возобновление чемпионата Испании по футболу намечено на июнь.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн.

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