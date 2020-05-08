Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам
- Reuters
Пресс-служба «Барселоны» сообщила о возобновлении тренировок команды. Два дня назад футболисты сдали тесты на коронавирус. По сообщению местных СМИ, все они оказались отрицательными.
📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020
💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr
Возобновление чемпионата Испании по футболу намечено на июнь.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн.