Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам

Футболисты «Барселоны» провели первую после паузы тренировку на клубной базе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер».

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о возобновлении тренировок команды. Два дня назад футболисты сдали тесты на коронавирус. По сообщению местных СМИ, все они оказались отрицательными.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

Возобновление чемпионата Испании по футболу намечено на июнь.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн.