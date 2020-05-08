СМИ: «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн

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Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен уменьшить зарплатную ведомость на €230 млн в сравнении с нынешним сезоном.
СМИ: «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн
  • Reuters

Как сообщает AS, бюджет «Барселоны» на будущий сезон будет уменьшен на сумму в €297 млн — с €1047 млн до € 750 млн. В связи с этим руководство клуба намерено уменьшить сумму контрактов футболистов на €230 млн.

Таким образом, испанскому коллективу либо придётся договориться с футболистами о сокращении зарплат, либо отпустить ряд игроков.

После 27 туров чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20 «Барселона» занимает первое место с 58 очками. На второй строчке расположился мадридский «Реал» с 56 баллами, на третьей — «Севилья» с 47.

Ранее в испанской Ла Лиге не подтвердили информацию о том, что чемпионат Испании по футболу будет возобновлён 20 июня.

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