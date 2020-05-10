Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
- РИА Новости
В своём Telegram-канале Губерниев опубликовал скриншот заявления Белого дома и сопроводил его следующей подписью: «А помните, как избранию Трампа наши деятели аплодировали?»
Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза в победу.
Позднее МИД России отреагировал на заявление о «победе США и Британии» над нацизмом.