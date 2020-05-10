Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Губерниев опубликовал скриншот заявления Белого дома и сопроводил его следующей подписью: «А помните, как избранию Трампа наши деятели аплодировали?»

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза в победу.

Позднее МИД России отреагировал на заявление о «победе США и Британии» над нацизмом.

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