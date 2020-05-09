Российский боец Олейник не контактировал с заболевшим коронавирусом Соузой

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Российский боец Алексей Олейник напрямую не контактировал с заболевшим коронавирусом бразильцем Роналду Соузой перед турниром UFC 249.
Российский боец Олейник не контактировал с заболевшим коронавирусом Соузой
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом рассказала супруга российского бойца Татьяна Олейник, слова которой передаёт ТАСС.

«Только Фабрисио Вердум с Соузой здоровался. И вчера нас всех снова попросили пройти тест перед взвешиванием», — добавила жена бойца.

Поединок заболевшего коронавирусом Соузы уже отменён. О судьбе боя Олейника и Вердума пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Соузы.

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