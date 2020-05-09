Российский боец Олейник не контактировал с заболевшим коронавирусом Соузой
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- РИА Новости
Об этом рассказала супруга российского бойца Татьяна Олейник, слова которой передаёт ТАСС.
«Только Фабрисио Вердум с Соузой здоровался. И вчера нас всех снова попросили пройти тест перед взвешиванием», — добавила жена бойца.
Поединок заболевшего коронавирусом Соузы уже отменён. О судьбе боя Олейника и Вердума пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Соузы.