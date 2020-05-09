UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Соузы
- Reuters
«Бой Соузы и Холла отменён. Положительный тест на коронавирус сдал Соуза и два члена его команды. Они уже изолированы, у них отсутствуют симптомы. Медицинская служба UFC будет следить за состоянием их здоровья и готова предоставить помощь при необходимости. Кроме Соузы, ни у одного бойца коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», — цитирует заявление организации BJPenn.
Турнир UFC 249 должен пройти в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени.
Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Соуза контактировал с соперником Олейника на UFC 249.