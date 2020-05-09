Семёнов допустил, что футболисты «Ахмата» переболели коронавирусом

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал о массовой болезни среди игроков клуба.

«В конце января на сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так люди ходили по гостинице, кашляли и температурили. Около 17—19 человек в итоге слегли. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Может быть, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого нет человека, который бы заболел коронавирусом», — цитирует Семёнова Sportbox.

Также футболист признался, что испытывает неоднозначные чувства относительно возможного возобновления сезона Российской премьер-лиги.

«Двоякое отношение. С одной стороны, надо обязательно доигрывать. С другой — из-за скомканных графиков придётся формировать составы на следующий сезон буквально за неделю. В случае доигровки до последнего будет непонятно, кто вылетит, а кто зайдёт из ФНЛ. Люди иногда годами собрать состав не могут, а тут придётся за неделю это делать. Но, как футболист, очень хочу довести дело до конца. Считаю, это возможно и нужно сделать», — заявил Семёнов.

Сезон РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за коронавируса.

Ранее футболист «Уфы» Тилль заявил, что ситуация с коронавирусом в России становится хуже с каждым днём.