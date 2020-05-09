Футболист «Уфы» Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится хуже с каждым днём

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Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказал о ситуации с коронавирусом в России и допустил, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится.
Футболист «Уфы» Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится хуже с каждым днём
  • © Дмитрий Мухаметкулов
  • РИА Новости

«За последние три недели Россия преодолела рубеж в 150 тыс. случаев. В больницах нет мест. Нам месяц нельзя выходить на улицу. Ситуация становится всё хуже и хуже. В день фиксируют по 10 тыс. случаев. В городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга просто катастрофа. В Башкирии гораздо спокойнее, тут всего 1 200 зараженных. Если честно, то не думаю, что сезон возобновят. Ситуация становится хуже с каждым днём. Некоторые футболисты уехали в родные страны и непонятно, сумеют ли они вернуться в Россию», — цитирует Тилля Mental.lu.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболист «Крыльев Советов» Комбаров выразил мнение, что необходимо доиграть РПЛ.

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