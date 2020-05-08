Футболист «Крыльев Советов» Комбаров считает, что необходимо доиграть РПЛ

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо доиграть.
Футболист «Крыльев Советов» Комбаров считает, что необходимо доиграть РПЛ
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«Если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит? Самое справедливое — это доиграть. Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график. Ничего страшного не случится, даже если будем играть три матча в неделю», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Он также не видит ничего ужасного в том, что следующий сезон чемпионата начнётся с разницей в несколько недель. По его мнению, главное — зафиксированные результаты.

«Тут выиграют те, кто лучше подготовится, и те, у кого будут более вариативные составы. Но это уже вопросы к клубам, тренерам», — добавил Комбаров.

РПЛ, как и многие другие европейские чемпионаты, была приостановлена в связи с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность проведения отдельного турнира за место в РПЛ.

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