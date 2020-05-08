Глава UFC Уайт взял на себя вину за то, что бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоялся

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт взял на себя вину за несостоявшийся бой между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Глава UFC Уайт взял на себя вину за то, что бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоялся
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«Меня часто спрашивают насчёт Хабиба. Люди говорят: «Ой, он застрял в России». Но он сам уже объяснял ситуацию и рассказал всю правду. Никто не знал, что пандемия распространится так быстро. Мир менялся день ото дня. Мы все приняли несколько плохих решений, из-за которых Хабиб застрял в Москве. Дело не только в нём, мы все ошиблись в этой ситуации. Так что я тоже беру на себя ответственность за случившееся», — приводит слова Уайта BT Sport.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля, однако был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи может не получить право сразиться с Нурмагомедовым.

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