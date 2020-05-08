СМИ: Победитель боя Фергюсон — Гэтжи может не получить право сразиться с Нурмагомедовым

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Победитель главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может не получить право сразиться с абсолютным чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
СМИ: Победитель боя Фергюсон — Гэтжи может не получить право сразиться с Нурмагомедовым
  • © khabib_nurmagomedov
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По словам журналиста ESPN Ариэля Хельвани, триумфатор главного боя UFC 249 может получить в соперники не Хабиба Нурмагомедова, а Конора Макгрегора. 

Как считает журналист, тот факт, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях будет пристально наблюдать за событиями шоу, не является случайностью. По его мнению, это может говорить о том, что триумфатор схватки Фергюсон — Гэтжи рассматривается в качестве будущего визави Макгрегора.

Ранее менеджер Макгрегора Оди Аттар ответил, когда ирландец может вернуться в октагон.

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