СМИ: Победитель боя Фергюсон — Гэтжи может не получить право сразиться с Нурмагомедовым

Победитель главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может не получить право сразиться с абсолютным чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

По словам журналиста ESPN Ариэля Хельвани, триумфатор главного боя UFC 249 может получить в соперники не Хабиба Нурмагомедова, а Конора Макгрегора.

Как считает журналист, тот факт, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях будет пристально наблюдать за событиями шоу, не является случайностью. По его мнению, это может говорить о том, что триумфатор схватки Фергюсон — Гэтжи рассматривается в качестве будущего визави Макгрегора.

Ранее менеджер Макгрегора Оди Аттар ответил, когда ирландец может вернуться в октагон.