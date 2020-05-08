Менеджер ответил, когда Макгрегор может провести следующий бой

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Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, ответил, когда ирландский боец может совершить своё возвращение в клетку.
Менеджер ответил, когда Макгрегор может провести следующий бой
  • © Reuters

«Конору очень любопытно посмотреть, как относятся к здоровью и безопасности спортсменов и персонала на UFC 249. Он хочет убедиться, что обо всех позаботятся должным образом», — цитирует Аттара ESPN.

Как заявил менеджер, в качестве даты возвращения в клетку Макгрегор рассматривает 11 июля. При этом не исключено, что его следующим оппонентом может стать участник главного боя UFC 249 Джастин Гэтжи.

Макгрегор провёл 26 поединков в профессиональной карьере. На его счету 22 победы (20 — досрочно) и четыре поражения (все — сдачей).

Ранее Гэтжи заявил, что Нурмагомедов является более предсказуемым бойцом, чем Фергюсон.

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