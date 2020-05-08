Гэтжи назвал Нурмагомедова более предсказуемым бойцом, чем Фергюсон

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи выразил мнение, что предугадать действия действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова легче, чем то, что будет делать Тони Фергюсон.
Гэтжи назвал Нурмагомедова более предсказуемым бойцом, чем Фергюсон
  • © Reuters

«Каждый понимает, что будет делать Хабиб. Он попытается вас сбить, прижать к стенке. Думаю, у него не выйдет взять меня в центре октагона, а у меня получится держаться подальше от забора», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

По словам американца, стиль ведения боя Нурмагомедова уже давно известен и понятен. При этом он отметил, что «разгадать» Фергюсона гораздо сложнее, и признался, что пока не знает, как победить Тони.

Гэтжи провёл 23 поединка в профессиональной карьере, одержал 21 победу (19 — досрочно) и потерпел два поражения (оба — нокаутом).

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов испугался драться с ним на UFC 249.

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