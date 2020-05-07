Шлеменко рассказал, в чём Александр Емельяненко превзошёл своего брата Фёдора

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Известный российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, в чём Александр Емельяненко превзошёл своего старшего брата Фёдора.
Шлеменко рассказал, в чём Александр Емельяненко превзошёл своего брата Фёдора
  • globallookpress.com

«Однозначно история с Тайсоном пойдёт на пользу Емельяненко. Он выбрал правильную тактику и понял, как держаться в тренде и оставаться на плаву. Александр делает правильные вещи. Посмотрите, он — один из самых медийных бойцов, по этой части он значительно превзошёл своего брата Фёдора. Достаточно сравнить, сколько о них пишут СМИ», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Шлеменко высказался о возможном бое Емельяненко с Тайсоном.

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