Все бойцы турнира UFC 249 пройдут тестирование на коронавирус

Абсолютный бойцовский чемпионат проинформировал всех участников турнира UFC 249 о дополнительных мерах безопасности, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает MMA Junkie, все бойцы пройдут обязательный тест на коронавирус перед турниром, после которого диетолог UFC проведёт с ними дополнительную работу. В частности, речь идёт о сгонке веса, графике питания.

Главным событием турнира UFC 249, запланированного на 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида), станет поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, победитель которого впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Фергюсон намекнул, что уже вылетел на турнир UFC 249.