Уайт: Нурмагомедов безумно богат
- Gettyimages.ru
«Хабиб невероятно, просто безумно богат», — приводит слова Уайта «Чемпионат» со ссылкой на эфир YouTube-канала Menace and The Man Show.
По словам президента UFC, Нурмагомедов настолько обеспечен, что может больше не заходить в октагон.
На данный момент Нурмагомедов провёл 28 поединков в профессиональной карьере, в каждом из которых одержал победу. Восемь раз он выигрывал нокаутом, десять — сдачей, ещё десять — судейским решением.
Ранее бывший российский боец ММА Олег Тактаров высказался по поводу конфликта с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.