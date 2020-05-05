Уайт: Нурмагомедов безумно богат

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о финансовом состоянии действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Уайт: Нурмагомедов безумно богат
  • Gettyimages.ru

«Хабиб невероятно, просто безумно богат», — приводит слова Уайта «Чемпионат» со ссылкой на эфир YouTube-канала Menace and The Man Show.

По словам президента UFC, Нурмагомедов настолько обеспечен, что может больше не заходить в октагон. 

На данный момент Нурмагомедов провёл 28 поединков в профессиональной карьере, в каждом из которых одержал победу. Восемь раз он выигрывал нокаутом, десять — сдачей, ещё десять — судейским решением.

Ранее бывший российский боец ММА Олег Тактаров высказался по поводу конфликта с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.

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