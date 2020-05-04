Тактаров заявил, что его конфликт с Нурмагомедовым исчерпан

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Бывший российский боец ММА Олег Тактаров высказался по поводу конфликта с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
Тактаров заявил, что его конфликт с Нурмагомедовым исчерпан
  • © Josh Hedges / Zuffa LLC
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«С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил, с высказыванием про Кавказ меня подставил один козёл, но это ладно, народ уже знает. Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры, вперёд! Как же без вас жить», — приводит слова Тактарова Fight Time.

Между бойцами завязался конфликт на почве того, кто является первым российским чемпионом UFC. Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом», а тот лайкнул оскорбительный пост в его адрес.

Ранее Тактаров прокомментировал возможный реванш между Нурмагомедовым и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

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