СМИ: Ибрагимович готов вернуться в Италию

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Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович готов к возвращению в Италию.
СМИ: Ибрагимович готов вернуться в Италию
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Ибрагимович готов вылететь в Милан, чтобы присоединиться к команде для подготовки к возобновлению сезона в Серии А.

В настоящее время шведский футболист находится на родине, где проводит индивидуальные занятия в расположении «Хаммарбю».

Как и каждый из покидавших страну, Ибрагимович должен будет провести две недели на самоизоляции, после чего сможет приступить к тренировочному процессу.

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Он провёл за команду восемь матчей и отметился тремя голами.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», вернулся в Испанию.

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