Фьюри: не особо заинтересован в боксе сейчас

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри считает, что во время пандемии коронавируса стоит сосредоточиться на выживании, а не на мыслях о дальнейшем развитии карьеры.
Фьюри: не особо заинтересован в боксе сейчас
  • Reuters

«Не знаю, с кем хотел бы драться, потому что на данный момент не актуален ни один из поединков. Нет ни бокса, ни спорта — ничего. Я не особо заинтересован в боксе, главное сейчас — это остаться в живых. Эта пандемия намного важнее, чем я, чем бокс, чем спорт. Потому, когда мир станет прежним, мы поговорим о том, как нам развлечь поклонников», — цитирует Тайсона Фьюри ESPN

31-летний британец в последнем бою техническим нокаутом в седьмом раунде победил американца Дионтея Уайлдера, отобрав у того титул WBC.

Ранее Де ла Хойя заявил, что Тайсон и сейчас сможет нокаутировать любого тяжеловеса.

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