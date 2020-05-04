Де ла Хойя: Тайсон и сейчас сможет нокаутировать любого тяжеловеса

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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя оценил форму бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.
Де ла Хойя: Тайсон и сейчас сможет нокаутировать любого тяжеловеса
  • Reuters

«Уверен, если Майк Тайсон потренируется в течение 12 раундов, он и сейчас сможет нокаутировать любого тяжеловеса», — цитирует де ла Хойю The Sun.

Недавно 53-летний Тайсон заявил, что хочет провести благотворительный бой.

Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее Тайсон признался, что с 12 лет подвергался гипнотическому воздействию.

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