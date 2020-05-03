Тайсон: меня гипнотизировали с 12 лет, я был сосредоточен на ярости

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что с 12 лет подвергался гипнотическому воздействию.
Тайсон: меня гипнотизировали с 12 лет, я был сосредоточен на ярости
  • Reuters

«Раньше я подвергался профессиональному гипнозу два-три раза на дню. Перед спаррингами, тренировками и боями. Моей целью было уничтожить соперника. Мой тренер хотел, чтобы я ничего не чувствовал. Он постоянно говорил, что чувства ничего не значат, они только отвлекают меня. Ты расслаблен и полностью сосредоточиваешься на темноте и пустоте. Меня гипнотизировали с 12 лет. Я же просто был сосредоточен на ярости. На том, что я — свирепое животное», — заявил бывший боксёр во время подкаста Джо Рогана.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год. Свой первый титул американец завоевал в 20 лет.

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