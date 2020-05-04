Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что форварду Александру Кокорину лучше продолжить карьеру за рубежом.
Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Саша — это один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим, спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории. Возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился. Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Клуб не может оставить игрока с тюремным прошлым», — сказал Луческу в интервью Sport24

Также экс-тренер «Зенита» считает, что Кокорину стоит уехать из России.

«Поехать в Европу — отличный вариант. Точно лучше, чем оставаться в России. Ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, что Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — добавил Луческу.

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» действует до лета 2020 года. С октября 2018 по сентябрь 2019 года футболист находился в местах лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Кокорин пожертвует 1 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием.

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