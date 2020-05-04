Кокорин пожертвует 1 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поможет девочке Арнелле Персаевой из Северной Осетии.
Кокорин пожертвует 1 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием
  • РИА Новости

«Хочу начать челлендж, хотя для этой ситуации — это явно не то слово. Я никогда в открытую не говорил о том, что я делаю. Но мне кажется, что здесь именно тот случай, о котором нужно поговорить. Я связался со своими банками и завтра переведу 1 млн рублей в помощь Арнелле. Хочу, чтобы ребята-спортсмены, с которыми мы дружим, подключились. Сделаем всё возможное, чтобы помочь. Все спортсмены могут объединиться и помочь ребёнку, показав людям, что в тяжёлой ситуации спортсмены тоже не без дела сидят», — сказал Кокорин в беседе с блогером Евгением Савиным.

Полуторагодовалой девочке Арнелле Персаевой диагностировали спинальную мышечную атрофию, ей требуется дорогостоящее лечение в США.

Ранее Кокорин заявил, что многих легионеров РПЛ не впускают в Россию.

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