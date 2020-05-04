Кокорин заявил, что многих легионеров РПЛ не впускают в Россию
- РИА Новости
«С одной стороны, по всем спортивным нормам хотелось бы всем доиграть чемпионат. Но, пообщавшись с другими игроками, понял, что есть главная проблема: много иностранных игроков у команд. Их сейчас не впускают в страну», — заявил Кокорин в прямом эфире Instagram с Евгением Савиным.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» прислал ему контракт.