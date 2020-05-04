Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Руководство клуба ведёт переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажную версию контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и мы будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, потому всё возможно. Пока контракт не подписан», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Контракт наставника «Зенита» истекает 30 июня 2020 года. В настоящее время петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, которая была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что нужно было раньше назначить Семака в «Зенит».