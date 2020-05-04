Шалимов удалил свой Instagram после реакции общественности на видео с критикой россиян

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свой аккаунт в социальной сети Instagram.

Профиль Шалимова в Instagram был удалён. Изначально тренер «Ахмата» удалил пост о «дармоедах», однако затем удалил и сам аккаунт.

Шалимов в видеообращении назвал россиян, которые просят помощи у государства во время пандемии коронавируса, дармоедами.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Шалимова юмористом.

3 мая Шалимов отреагировал на критику в адрес российской власти, которая появилась на фоне карантина, вызванного пандемией коронавируса.