Спортивный врач: WADA — это своеобразный бизнес

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Врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский рассказал, почему считает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) бизнес-структурой.
Спортивный врач: WADA — это своеобразный бизнес
  • AFP

«WADA сейчас вообще ничего не делает. Они отменили все допинговые тестирования. А проверять на коронавирус — это не их функция… Ну WADA — это что? Организация, которая работает за деньги. Все профессиональные команды и федерации платят WADA определённые взносы, в том числе и на проведение исследований. Если будут деньги, они с удовольствием будут их окучивать. Будут делать всё что угодно, были бы деньги. Это не общественная организация, это, я так понимаю, своеобразный бизнес», — цитирует Яблуновского «Комсомольская правда». 

Ранее комиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA.

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