Комиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA
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«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о серьёзном прогрессе, которого добился отдел расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечён в этот процесс. Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов, которые попали под подозрение, а также переход в новую фазу — ключевой шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых спортсменов. Мы разочарованы, что почти 50% дел не могут быть расследованы должны образом из-за удаления данных или произведённых с ними манипуляций. Мы призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять строгие, своевременные и справедливые меры, чтобы защитить чистых спортсменов и очистить спорт», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой комиссии.
В ходе перепроверки данных московской лаборатории было выявлено 57 подозрительных проб российских спортсменов. Их дела направлены в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал результаты исследования WADA.