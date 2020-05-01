Комиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA

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Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировала на информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Комиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA
  • © Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о серьёзном прогрессе, которого добился отдел расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечён в этот процесс. Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов, которые попали под подозрение, а также переход в новую фазу — ключевой шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых спортсменов. Мы разочарованы, что почти 50% дел не могут быть расследованы должны образом из-за удаления данных или произведённых с ними манипуляций. Мы призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять строгие, своевременные и справедливые меры, чтобы защитить чистых спортсменов и очистить спорт», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой комиссии.

В ходе перепроверки данных московской лаборатории было выявлено 57 подозрительных проб российских спортсменов. Их дела направлены в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал результаты исследования WADA.

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