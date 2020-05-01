Ганус поражён числом нарушений, выявленных WADA в базе московской лаборатории
- Reuters
«На самом деле, это не будет сильно удивлять. Конечно, поражает количество нарушений, но давайте на минуту развернёмся — у нас в одной Чувашии зафиксировано 70 дел. Поэтому здесь относительное количество дел — это цифра, которая была заявлена WADA давно, и процедура передачи их в международные федерации традиционна и предсказуема, более того, могу сказать, что обработку определённой части этих дел вели мы, потому что мы всё-таки сохранили доверие как независимое агентство», — приводит слова Гануса ТАСС.
Он отметил, что, учитывая все обстоятельства, такие результаты не являются чем-то сверхъестественным.
«Печалит количество дел, но на самом деле, побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию», — добавил глава РУСАДА.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
Ранее сообщалось, что WADA выявило 57 подозрительных случаев в ходе анализа проб российских спортсменов.