Ганус поражён числом нарушений, выявленных WADA в базе московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал результаты исследования Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«На самом деле, это не будет сильно удивлять. Конечно, поражает количество нарушений, но давайте на минуту развернёмся — у нас в одной Чувашии зафиксировано 70 дел. Поэтому здесь относительное количество дел — это цифра, которая была заявлена WADA давно, и процедура передачи их в международные федерации традиционна и предсказуема, более того, могу сказать, что обработку определённой части этих дел вели мы, потому что мы всё-таки сохранили доверие как независимое агентство», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он отметил, что, учитывая все обстоятельства, такие результаты не являются чем-то сверхъестественным.

«Печалит количество дел, но на самом деле, побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию», — добавил глава РУСАДА.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее сообщалось, что WADA выявило 57 подозрительных случаев в ходе анализа проб российских спортсменов.