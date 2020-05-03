Отец Черышева рассказал, что футболистов «Валенсии» протестируют на коронавирус

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Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что клуб протестирует всех игроков на коронавирус, прежде чем возобновить тренировки.
Отец Черышева рассказал, что футболистов «Валенсии» протестируют на коронавирус
  • Reuters

«Многие испанские клубы начнут тренировки с 4 мая. Как я слышал, в «Валенсии» 4, 5 и 6 мая сдадут тесты на коронавирус, чтобы посмотреть, что у них там происходит, чтобы объединить ребят. И только после этого команда начнёт тренироваться», — приводит слова Черышева-старшего РИА Новости.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус.

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