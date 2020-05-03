Билялетдинов признался, что не видел матчей Соболева за «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что столичный клуб предложит арендованному нападающему Александру Соболеву полноценный контракт сроком на четыре года и зарплатой €1,2 млн в год.

«Я не видел его голов или даже матчей за «Спартак». Смотрел только предсезонный турнир… Может, конечно, он на тренировках феерит. Может, и заслужил… А вдруг начнёт как из пулемёта забивать, как Эрлинг Холанд, — и тогда все разговоры затихнут», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды в январе 2020 года и принял участие в четырёх матчах, в которых отдал три голевые передачи. В этом сезоне он также забил десять мячей в составе «Крыльев Советов».

Ранее экс-хавбек красно-белых Андрей Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке».