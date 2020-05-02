Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
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«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», — написал Тихонов в комментариях к посту объединения фанатов красно-белых «Фратрия» в Instagram.
Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды в январе 2020 года и принял участие в четырёх матчах, в которых отдал три голевые передачи. В этом сезоне он также забил десять мячей в составе «Крыльев Советов».
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит Соболеву четырёхлетний контракт.