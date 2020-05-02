Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию о том, что столичный клуб предложит арендованному нападающему Александру Соболеву полноценный контракт сроком на четыре года и зарплатой в €1,2 млн в год.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», — написал Тихонов в комментариях к посту объединения фанатов красно-белых «Фратрия» в Instagram.

Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды в январе 2020 года и принял участие в четырёх матчах, в которых отдал три голевые передачи. В этом сезоне он также забил десять мячей в составе «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит Соболеву четырёхлетний контракт.