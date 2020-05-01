СМИ: «Спартак» предложит Соболеву четырёхлетний контракт

Московский футбольный клуб «Спартак» намерен выкупить нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает Sport24, клуб готов предложить 23-летнему форварду четырёхлетнее соглашение с зарплатой €1,2 млн в год.

Отмечается, что за выкуп прав на игрока «Спартак» заплатит «Крыльям Советов» €4,5 млн.

Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды в январе 2020 года и принял участие в четырёх матчах, в которых отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» выступили против снижения зарплаты в мае на 40%.