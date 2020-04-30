Источник: футболисты «Спартака» выступили против снижения зарплаты в мае на 40%

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Футболисты московского «Спартака» не согласились с предложением руководства клуба о снижении зарплаты в мае на 40%.
Источник: футболисты «Спартака» выступили против снижения зарплаты в мае на 40%
  • РИА Новости

«Гендиректор красно-белых Томас Цорн предложил уменьшить зарплату футболистам на 40%. Игроки возмутились, так как тренировки могут начаться уже в этом месяце. Цорн сказал: «Была бы воля Федуна, он бы сократил ещё больше — я прошу только 40%». Против сокращения в основном выступили легионеры «Спартака». Но были и россияне, которые отказывались.Часть игроков «Спартака» обсуждала контрпредложение Цорну: футболисты готовы пойти на снижение зарплаты на 20% в мае», — сообщает Metaratings.ru.

После 22 туров красно-белые занимают в турнирной таблице чемпионата России восьмое место, набрав 28 очков. Сезон в РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 

Ранее «Спартак» выкупит Соболева у «Крыльев Советов».

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