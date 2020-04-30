Феллайни одолжит €3 млн льежскому «Стандарду»

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Бельгийский футболист Маруан Феллайни даст в долг €3 млн льежскому «Стандарду» для решения финансовых проблем.
Феллайни одолжит €3 млн льежскому «Стандарду»
  • © Andrew Yates/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает L'Equipe.

В апреле «Стандард» получил отказ в профессиональной лицензии из-за долгов перед игроками в размере €1 млн. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд Бельгии.

«Стандард» является десятикратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка Бельгии.

Для Феллайни «Стандард» был первым профессиональным клубом в карьере. Игрок «Шаньдун Лунэн» выступал в нём с 2006 по 2008 год.

Ранее футболист «Спартака» Андре Шюррле оплатил протезирование ребёнку из России.

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