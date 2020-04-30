Феллайни одолжит €3 млн льежскому «Стандарду»
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Об этом сообщает L'Equipe.
В апреле «Стандард» получил отказ в профессиональной лицензии из-за долгов перед игроками в размере €1 млн. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд Бельгии.
«Стандард» является десятикратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка Бельгии.
Для Феллайни «Стандард» был первым профессиональным клубом в карьере. Игрок «Шаньдун Лунэн» выступал в нём с 2006 по 2008 год.
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