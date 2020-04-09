СМИ: Бельгийскому «Стандарду» грозит потеря профессионального статуса

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Льежский «Стандард» получил отказ от Федерации футбола Бельгии в выдаче лицензии Pro.
СМИ: Бельгийскому «Стандарду» грозит потеря профессионального статуса
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Об этом сообщает Les Sports+. Причиной отказа является задержка с выплатой подписных бонусов, а также сомнительная продажа стадиона.

Теперь десятикратному чемпиону Бельгии грозит банкротство или продолжение выступлений в любительских лигах страны. В аналогичной ситуации оказались «Мускрон», «Остенде», «Локерен», «Руселаре», «Эксельсиор» и «Ломмели». Все клубы намерены подать апелляции.

Ранее «Шальке» попросил болельщиков отказаться от возмещения стоимости абонементов.

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