«Шальке» попросил болельщиков отказаться от возмещения стоимости абонементов

Руководство немецкого «Шальке» обратилось к болельщикам с просьбой отказаться от возмещения стоимости сезонных абонементов в связи с непростым финансовым положением, в котором клуб отказался из-за мировой пандемии коронавируса.

«Все команды Бундеслиги хотят закончить сезон, даже если матчи пройдут без зрителей. Это тяжело принять, но продолжение чемпионата будет для нас отличной новостью, в этом случае клуб получит доход от продажи прав на трансляции. Многие наши болельщики отказываются от возврата денег за купленые абонементы. Мы воспринимаем это как нечто совершенно экстраординарное! Мы просим всех владельцев абонементов не отказываться от них. Те, кто откажется от возвращения денег, получит клубную футболку с логотипом акции NurImWir, посвящённой борьбе с вирусом. Мы поймём, если вы не захотите участвовать в акции. В этом случае мы предлагаем скидки на абонементы сезона-2020/2021», — гласит сообщение на официальном сайте «Шальке».

Чемпионат Германии, как и другие мировые спортивные соревнования, был приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Бундеслига планирует пускать не более 239 человек на стадионы после возобновления сезона.