СМИ: Бундеслига планирует пускать не более 239 человек на стадионы после возобновления сезона

Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги рассчитывают доиграть сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, в Бундеслиге разработан план по пропуску людей на стадионы. В 239 человек войдут сами футболисты, тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. На стадион также пустят 30 пишущих журналистов, 36 сотрудников телевидения и четырёх бол-боев. Каждый клуб будет иметь возможность отправить на игру восемь представителей делегации. Всего на трибуны попадут 113 зрителей. Присутствие болельщиков первое время будет исключено.

Сезон Бундеслиги был приостановлен после 25-го тура. На момент паузы в чемпионате лидировала «Бавария».

Ранее Тебас заявил, что испанские клубы потеряют €1 млрд, если сезон не будет доигран.