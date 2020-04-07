Тебас заявил, что испанские клубы потеряют €1 млрд, если сезон не будет доигран

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что финансовые потери испанских клубов в случае досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции могут составить порядка €1 млрд.
Тебас заявил, что испанские клубы потеряют €1 млрд, если сезон не будет доигран
  • Reuters

«Если мы посмотрим на экономические последствия пандемии, в том числе на деньги, которые мы должны были получить от участия в европейских турнирах, то испанские клубы лишатся очень больших денег, если сезон не будет доигран. Клубы потеряют €1 млрд. Если мы возобновим сезон, но без зрителей, то потери составят €300 млн. Если мы вернёмся к играм со зрителями, то ущерб составит €15 млн», — приводит слова Тебаса Goal.

Он отметил, что лига на данный момент не рассматривает вариант завершения турнира.

«Мы хотим доиграть даже за закрытыми дверями», — добавил президент Ла Лиги.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что более трети клубов Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за коронавируса.

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