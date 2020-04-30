Футболист «Спартака» Шюррле оплатил протезирование ребёнку из России

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву из России.

Как сообщается на официальной странице «Спартака» в социальной сети Instagram, в 2018 году 11-летнему Роману Балабаеву ампутировали обе руки в результате несчастного случая. Ребёнку было необходимо протезирование, в связи с чем его родители обратились в клубный фонд красно-белых.

На просьбу откликнулся Шюррле, выразивший желание лично оплатить протезирование Балабаеву.

Шюррле пополнил состав «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «Боруссии» на правах аренды. В составе московского коллектива он провёл 18 матчей и забил два мяча. Также он известен по выступлениям за «Майнц», «Байер», «Вольфсбург», «Челси» и «Фулхэм».

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