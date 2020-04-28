Чернышов: в футболе Тедеско романтика превалирует над дисциплиной

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил работу нынешнего наставника команды Доменико Тедеско.
Чернышов: в футболе Тедеско романтика превалирует над дисциплиной
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Честно говоря, я понять его до конца не могу. Если бы чемпионат продолжился, можно было бы делать выводы. Вроде бы пришёл с неплохими идеями, энергией, но так было и в «Шальке». Принял команду, встряхнул, много забивали, пропускали, второе место, Лига чемпионов. А затем полный провал. Романтика у него превалирует над дисциплиной. Её действительно много. Так что пока не отвечу, какой футбол проповедует Тедеско», — заявил Чернышов «Спорт-экспрессу».

После 22-х туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает восьмое место. Тедеско возглавил команду по ходу сезона, сменив на посту тренера красно-белых Олега Кононова.

Ранее сообщалось, что Шюррле помог Тедеско, Жиго и Тилю улететь в Германию.

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