Чернышов: в футболе Тедеско романтика превалирует над дисциплиной

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил работу нынешнего наставника команды Доменико Тедеско.

«Честно говоря, я понять его до конца не могу. Если бы чемпионат продолжился, можно было бы делать выводы. Вроде бы пришёл с неплохими идеями, энергией, но так было и в «Шальке». Принял команду, встряхнул, много забивали, пропускали, второе место, Лига чемпионов. А затем полный провал. Романтика у него превалирует над дисциплиной. Её действительно много. Так что пока не отвечу, какой футбол проповедует Тедеско», — заявил Чернышов «Спорт-экспрессу».

После 22-х туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает восьмое место. Тедеско возглавил команду по ходу сезона, сменив на посту тренера красно-белых Олега Кононова.

Ранее сообщалось, что Шюррле помог Тедеско, Жиго и Тилю улететь в Германию.