СМИ: Шюррле помог Тедеско, Жиго и Тилю улететь в Германию
- РИА Новости
Как сообщает Bild, из-за того, что рейсы, на которых главный тренер Доменико Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки хотели улететь в Германию, были отменены, Шюррле пришлось отправить в Москву частный самолёт, пассажирами которого также стали защитник Самюэль Жиго, и хавбеки Алекс Крал и Гус Тиль.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее агент Шюррле заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии.