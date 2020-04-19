СМИ: Шюррле помог Тедеско, Жиго и Тилю улететь в Германию

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле организовал для главного тренера команды Доменико Тедеско и нескольких игроков частный авиарейс из России в Германию.

Как сообщает Bild, из-за того, что рейсы, на которых главный тренер Доменико Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки хотели улететь в Германию, были отменены, Шюррле пришлось отправить в Москву частный самолёт, пассажирами которого также стали защитник Самюэль Жиго, и хавбеки Алекс Крал и Гус Тиль.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее агент Шюррле заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии.