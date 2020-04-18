Агент Шюррле заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии

Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии.

«Андре хочет быть со своей семьёй. Распространение коронавируса доказало, насколько сложными могут быть перемещения между странами в ближайшем будущем», — цитирует Хаспеля Bild.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле.

Ранее Геннадий Орлов высказался о решении московского «Спартака» не выкупать Шюррле.