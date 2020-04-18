Орлов об уходе Шюррле из «Спартака»: он оказался не готов к скоростям РПЛ

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о решении московского «Спартака» не выкупать немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Орлов об уходе Шюррле из «Спартака»: он оказался не готов к скоростям РПЛ
  • РИА Новости

«Шюррле — по сути, вариант Маркизио. Безусловно, это футболисты с именем. Но в карете прошлого ехать нельзя. В спорте живут здесь и сейчас. Не могу сказать, что немец в «Спартаке» играл без желания. Да и опыта ему не занимать. Но интенсивности не хватало», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что Шюррле не соответствовал клубу по игровым качествам, а также назвал приглашение игрока потраченными деньгами для «Спартака».

«От него ждали гораздо большего. Не потянул, не смог. По спортивным показателям не подошёл «Спартаку». Таков нынешний уровень его мастерства. Да, голова у него на поле думает. Но ноги не поспевают. Оказался не готов к скоростям РПЛ», — добавил Орлов.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле. 

Ранее Илья Кутепов признался, что ожидал ухода Шюррле из «Спартака».

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