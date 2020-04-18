Кутепов признался, что ожидал ухода Шюррле из «Спартака»

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Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт хавбека команды Андре Шюррле.
Кутепов признался, что ожидал ухода Шюррле из «Спартака»
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«Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда всё приостановилось. Думаю, руководство обговорило всё с ним и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», — сказал Кутепов в эфире «Матч ТВ».

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле. 

Ранее Юрий Гаврилов высказался о решении «Спартака» не выкупать Шюррле.

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