Кутепов признался, что ожидал ухода Шюррле из «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт хавбека команды Андре Шюррле.

«Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда всё приостановилось. Думаю, руководство обговорило всё с ним и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», — сказал Кутепов в эфире «Матч ТВ».

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле.

Ранее Юрий Гаврилов высказался о решении «Спартака» не выкупать Шюррле.