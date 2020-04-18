Гаврилов высказался о решении «Спартака» не выкупать Шюррле

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение клуба не выкупать немецкого хавбека Андре Шюррле у «Боруссии».
Гаврилов высказался о решении «Спартака» не выкупать Шюррле
  • РИА Новости

«В последнее время он в основном сидит на лавке либо его выпускают на замену. Наверное, он им не нужен, поэтому вопрос о его выкупе и не стоит. Он опытный человек, поигравший в хороших командах, и нашему чемпионату не помешал бы. Но, думаю, в «Спартаке» какие-то проблемы внутреннего характера», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что Шюррле не смог найти общий язык с партнёрами по команде. Кроме того, он считает, что немца мог просто не устроить уровень чемпионата, из-за чего он потерял мотивацию.

«Футбол — коллективная игра, редко когда всё зависит от одного человека. А он попал в команду среднего уровня. Наверное думал: «Что здесь упираться? Игроки посредственные, особо не помогают». Так что ему не нужен «Спартак», а он не нужен «Спартаку», — добавил Гаврилов.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле. 

Ранее Андрей Тихонов заявил, что Шюррле не оправдал ожидания в «Спартаке».

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