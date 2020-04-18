Тихонов заявил, что Шюррле не оправдал ожидания в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о решении клуба не выкупать немецкого хавбека Андре Шюррле.

«Нужно сказать спасибо Шюррле за первые его игры, которые он провёл достаточно хорошо, а остальное поставить в минус. По крайней мере, моих ожиданий он не оправдал, не знаю, как ожидания специалистов», — цитирует Тихонова ТАСС.

Он отметил, что казалось, будто Шюррле после неплохого начала будет только набирать форму, но затем вмешались травмы и психологические проблемы.

«Просто нужно сказать ему спасибо, наверное, и он поблагодарит «Спартак». Вот и всё. К нам многие иностранцы приезжают — поиграют чуть-чуть и уезжают. Просто ему было сложно находиться вне дома, вне обстановки, к которой привык. Думаю, Шюррле где-нибудь да всплывёт ещё», — заявил Тихонов.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

17 апреля генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не будет выкупать Шюррле.

Ранее Владислав Радимов предложил «Спартаку» присмотреться к Диего Марадоне после отказа москвичей выкупать Шюррле.